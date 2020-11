L'Apple Watch Series 3 dès 189 €

L'Apple Watch Series 3 est en promo chez Amazon ce vendredi : le modèle 38 mm est à 189 € ( blanc noir ) et le modèle 42 mm à 219 € ( noir ). Les tarifs officiels sont de 219 € et 249 € sur l'Apple Store et vous pouvez donc économiser 30 € grâce à cette offre.Comme souvent, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre promotionnelle sera disponible. Si vous êtes à la recherche d'un autre modèle d'Apple Watch, vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix