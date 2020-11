Le MacBook Air de 2020 (Intel) à 909 € sur le Refurb

Suite à la sortie du MacBook Air avec puce Apple M1 , Apple a retiré de la vente les modèles équipés de puces Intel mais ces derniers sont toujours référencés à prix réduit sur le Refurb Store , et ils sont disponibles aujourd'hui. Les modèles équipés d'un processeur Core i3 et de 256 Go de stockage sont à 909 € ( argent or ) et les modèles dotés d'un Core i5 et de 512 Go de stockage sont à 1 099 € ( argent or ). De multiples configurations sur mesure sont également proposées.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, voilà un prix plancher intéressant pour une machine qui reste confortable et fiable. Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple, notez que les stocks sont très limités.