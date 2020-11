L'iPhone 11 en promo dès 599 € chez Darty !

Mise à jour 10:26 :

Vous pouvez faire des économies supplémentaires grâce aux cartes cadeaux en promo de la Fnac, également valables sur le catalogue de Darty (lire : Les cartes cadeaux de la Fnac en promo).

C'est un tarif jamais vu sur ce téléphone qui était encore vendu à partir de 809 € le mois dernier. L'iPhone 11 est en promo chez Darty avec une remise immédiate de 90 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store ! Les prix sont ainsi de 599 € au lieu de 689 € pour 64 Go, de 649 € au lieu de 739 € pour 128 Go et de 769 € au lieu de 859 € pour 256 Go. Divers coloris sont proposés pour chaque capacité. La liste des modèles disponibles peut être consultée sur cette page Les iPhone 11 sont disponibles gratuitement à la livraison, et il est également possible d'opter pour un retrait en magasin. Attention, l'état des stocks n'est pas précisé et la durée de validité de cette offre non plus.