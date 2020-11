Les cartes cadeaux de la Fnac en promo

Les cartes cadeaux de la Fnac sont de retour en promo ! La carte de 60 € peut être obtenue à 50 € et celle de 150 € à 130 € . Comme d'habitude, il est possible d'acheter deux cartes de chaque par compte client et par adresse IP, ce qui porte l'économie maximale à 60 €. Ces cartes peuvent bien sûr être utilisées pour acheter les produits d'Apple, notamment les plus récents qui ne bénéficient pas encore de promos.La Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible — elle ne dure généralement que quelques heures. Attention, la durée de validité des cartes est courte : elles doivent être utilisées le 30 novembre 2020 au plus tard. Les cartes peuvent être utilisées sur le catalogue de la Fnac en général, dans les magasins Fnac et Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur Fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace).