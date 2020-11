Jusqu'à -14% sur les iPad Pro de 2020

Mise à jour 10:26 :

De nombreux modèles d'iPad Pro sont en promotion en cette fin de semaine avec des ventes flash chez Darty , à la Fnac ainsi que chez Amazon . Plusieurs références bénéficient d'une remise immédiate de 10%, dont le modèle 11" d'entrée de gamme qui tombe à 809,99 € au lieu de 899 €. Sur certains modèles haut de gamme, Amazon va plus loin avec des remises allant jusqu'à 14% pour le modèle 11" cellulaire avec 1 To vendu 1 397,44 € au lieu de 1 619 €.N'hésitez pas à consulter le catalogue des trois revendeurs si vous ne trouvez pas votre bonheur tout de suite — il est d'ailleurs dans certains possible d'opter pour un retrait immédiat en magasin. Tous les modèles d'iPad sont sur notre comparateur de prix