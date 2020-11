Les MacBook Pro 16'' avec Radeon 5600M arrivent sur le Refurb

Les premiers MacBook Pro 16" équipés de la carte graphique AMD Radeon Pro 5600M avec 8 Go de mémoire HBM2 viennent de débarquer sur le Refurb Store . Cette option à 1 000 € rajoutée à la gamme en juin dernier permet d'obtenir les performances graphiques les plus importantes possibles sur un MacBook Pro, Apple promettant des performances jusqu’à 75% plus rapides que la carte Radeon Pro 5500M.Ce sont pour le moment uniquement des modèles équipés de processeurs Core i9 octocoeurs (cadencés à 2,3 GHz ou 2,4 GHz) qui sont disponibles, avec de 16 Go à 64 Go de mémoire vive et de 512 Go à 8 To de stockage. Les tarifs débutent à 3 359 € au lieu de 4 004 €.Le Refurb Store regorge également de modèles de MacBook Pro équipés de puces graphiques plus modestes, y compris des modèles 13,3" avec quatre ports Thunderbolt dépourvus de GPU dédié avec des tarifs qui débutent à 1 809 € au lieu de 2 129 €. Comme d'habitude avec les produits reconditionnés d'Apple, la remise est d'environ 15%.