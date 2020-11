La carte Fnac+ offerte pour un retrait en magasin

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

La carte Fnac+ , qui permet d'obtenir un certain nombre d'avantages comme les livraisons express gratuites, les remises réservées aux adhérents et les week-ends adhérents qui permettent de récupérer des bons d'achat, peut être obtenue gratuitement aujourd'hui si vous avez des emplettes à faire : déjà en promo à 7,99 € au lieu de 14,99 € pour une durée de validité d'un an, elle devient gratuite si elle est associée à une commande à retirer en magasin.Il n'y a pas de plancher de commande pour bénéficier de cette offre : vous pouvez donc aussi bien en bénéficier en achetant un livre ou le dernier MacBook Air. Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi soir à minuit.