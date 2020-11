Les MacBook Air Intel dès 899 € sur le Refurb Store

Les MacBook Air de 2020 avec processeur Intel sont de retour sur le Refurb Store ! Les modèles équipés d'un processeur Core i3 et de 256 Go de stockage sont à 909 € ( argent or ) et les modèles dotés d'un Core i5 et de 512 Go de stockage sont à 1 099 € ( argent or ).Vous pouvez également retrouver le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage mais avec un Core i5 quadricoeur à la place du Core i3 bicoeur standard à 899 € dans ses coloris gris sidéral et or . C'est une option qui était initialement facturée 50 €, et ce tarif de 899 € est visiblement une erreur de prix qui n'a pas encore été repérée par Apple. De multiples autres configurations sur mesure sont également disponibles aujourd'hui si vous souhaitez monter en gamme.Si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Air, opter pour une configuration reconditionnée du Refurb Store est une excellente alternative à l'achat neuf. Les ordinateurs sont en effet reconditionnés directement par Apple, ce qui garantit une qualité irréprochable, et la garantie de deux ans est identique à celle de l'Apple Store classique. Attention, les stocks sont limités et les modèles les plus populaires partent vite.