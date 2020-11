Remises et bons d'achat sur Apple à la Fnac

La Fnac vient de lancer une offre valable sur de nombreux produits d'Apple. Le revendeur vous propose de vous reverser des bons d'achats de 30 € tous les 200 € dépensés, et cette offre est cumulable avec les remises et ventes flash en cours. Elle est valable pour l'achat d'un Mac (mais pas des derniers modèles avec puce M1), d'un iPhone (12 inclus mais 12 Pro exclus), d'un iPad, d'AirPods, de l'Apple TV ou encore d'un HomePod... Parmi les offres en cours, on retrouve notamment un rabais de 10% sur l'iPad Pro , des remises sur les MacBook avec processeur Intel , un remise de 30 € sur l'Apple Watch Series 3 ...Comme toujours pour les offres de ce type, il faut être adhérent Fnac pour pouvoir bénéficier des bons d'achat, et la carte Fnac+ est à 7,99 € pour un an de validité (14,99 € ensuite). Pour profiter de l'offre, il faut entrer le code promo "NOEL30" au moment de la commande. Ce code sera valable jusqu'à ce soir à minuit.