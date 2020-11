Le MacBook Air Intel neuf à partir de 899 €

Le MacBook Air avec processeur Intel est en promo chez Boulanger où vous pouvez le retrouver à 899 € ( argent or ) dans sa configuration d'entrée de gamme avec processeur Core i3 et 256 Go de stockage. C'est 10 € de moins que sur le Refurb Store , et il s'agit bien ici de modèles neufs et non reconditionnés.Notez qu'il y a parfois des modèles avec Core i5 à 899 € sur le Refurb Store, une erreur de prix (ce modèle coûtait initialement 50 € plus cher que le Core i3) qui n'a toujours pas été corrigée par Apple. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec un modèle argenté qui ne devrait pas rester en stock bien longtemps.