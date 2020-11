80 € reversés sur les iPhone 12 et 12 mini

C'est une offre qui sera uniquement valable ce jeudi 26 novembre : Darty offre la possibilité de récupérer 40 € en bons d'achat tous les 400 € d'achat (dans la limite de 80 €) et cette offre est valable sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 qui permettent d'obtenir un bon d'achat de 80 €. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont exclus de l'opération. Sur les autres modèles, moins onéreux, le bon d'achat sera de 40 €.Pour profiter de cette offre, vous devez utiliser le code promo "DARTY40" au moment de passer commande. La carte cadeau, qui sera envoyée par e-mail, sera valable du 11 décembre 2020 au 25 janvier 2021. Le code "DARTY40" expirera à 23h59 ce jeudi soir.