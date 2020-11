Refurb : MacBook Air à 909 €, MacBook Pro à 1 179 €

Il n'y a pas de Black Friday aujourd'hui pour Apple mais il y a tout de même quelques offres de consolations sur le Refurb Store , sa boutique de produits reconditionnés. Vous y trouverez de nombreuses offres concernant les ordinateurs portables de la marque, plus spécifiquement les modèles équipés de processeurs d'Intel. Les MacBook Air de 2020 sont à la fête avec les modèles 256 Go à 909 € ( argent or ) et les modèles 512 Go à 1 099 € ( argent or ). Vous pouvez également obtenir les MacBook Pro de 2020 avec 256 Go à 1 179 € ( argent gris sidéral ) et les modèles avec 512 Go à 1 379 € ( argent gris sidéral ).Si vous souhaitez monter en gamme, il y a également les modèles avec quatre ports Thunderbolt à 1 809 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 129 € pour 512 Go de stockage et de 2 019 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 379 € pour 1 To de stockage. Des configurations sur mesure sont également disponibles, tout comme des modèles 16" mais pas avec les configurations standard.