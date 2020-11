Les AirPods 2 à 129 €, soit 50 € de remise !

Mise à jour 11:31 :

Les AirPods Pro viennent justement de redescendre à 214 € chez Rue du Commerce.

Mise à jour 16:10 :

Une autre offre encore plus intéressante a été mise en place sur les AirPods 2 par Boulanger chez Rakuten (lire : Les AirPods 2 à 114,99 € et 32,50 € reversés !).

Ce n'est pas du tout dans le cadre du Black Friday que Boulanger vient de lancer la meilleure offre encore jamais vue sur les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire : ils viennent de tomber à 129,99 € alors qu'ils coûtent 179 € chez Apple ! Cette remise d'une cinquantaine d'euros correspond à un rabais de 27,4%.Les AirPods 2 sont régulièrement en promotion mais le prix plancher a toujours été de 139 €, soit 10 € de plus que l'offre qui a été lancée aujourd'hui. Si vous aviez prévu d'offrir ou de vous offrir les petits écouteurs sans fil d'Apple pour les fêtes, voilà l'occasion idéale de faire des économies ! Attention, Boulanger ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible et l'état des stocks n'est pas connu.Si ce sont les AirPods Pro qui vous intéressent, ceux-ci sont également en promotion à 239,99 € au lieu de 279 € mais il ne s'agit pas de leur meilleur tarif : on les trouve souvent à 209 € ou 214 € chez Amazon mais les stocks sont pour le moment épuisés.