Un forfait 200 Go à 15 € par mois chez SFR RED

Dans le cadre du pas Black Friday mais Black Friday quand même , un forfait très intéressant vient d'être lancé chez SFR RED . 200 Go pour 15 € par mois, l'option est inédite et pourra satisfaire des utilisateurs très gourmands en données. Alternativement, SFR propose un forfait avec 50 Go de données pour 12 € par mois. Ces deux forfaits incluent bien sûr les SMS et appels illimités, ainsi que 8 Go ou 15 Go supplémentaires à utiliser en Europe et DOM.Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 30 novembre inclus. Pour en profiter tout en gardant votre numéro de téléphone actuel (si vous n'êtes pas engagé auprès d'un autre opérateur), il vous suffit d'appeler le 3179 pour obtenir votre numéro RIO qui vous sera demandé au moment de la commande. Ces forfaits de SFR sont sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer de crémerie à tout moment si vous le souhaitez.