Jusqu'à 14% reversés sur les MacBook avec puce M1

Les récents MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont en promotion chez Boulanger... par le biais de Rakuten , plateforme sur laquelle Boulanger vend les nouveaux ordinateurs d'Apple au même prix qu'Apple, avec 15 € de remise grâce au code promo "RAKUTEN15" et surtout la possibilité de récupérer des bons d'achat conséquents suite à votre commande.Pour ce qui est du MacBook Air, le modèle avec 256 Go ( argent or ) permet de récupérer 112,90 € (10%) et même 156,45 € (14%) si vous optez pour la déclinaison argentée. Le modèle avec 512 Go ( argent or ) permet de récupérer 139,90 € (10%) ou même 169,95 € (12%) pour le coloris argenté. Du côté du MacBook Pro, le modèle avec 256 Go ( argent gris sidéral ) permet de récupérer 144,90 € (10%) et le modèle avec 512 Go ( argent gris sidéral ) permet de récupérer 183,95 € (11%).Bien que les ordinateurs soient vendus sur Rakuten , le vendeur de ces MacBook Air et MacBook Pro est bien Boulanger qui promet une livraison sous 3 à 5 jours ou un retrait magasin sous 2 heures. Les bons d'achat récupérés sont valables sur l'intégralité du site de Rakuten, quel que soit le vendeur. Cette offre sera valable jusqu'à ce vendredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.