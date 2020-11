Les Apple Watch Series 3, SE et 6 en promo chez Boulanger

De multiples modèles d'Apple Watch de différentes générations bénéficient de belles offres promotionnelles aujourd'hui chez Boulanger, par le biais de la plateforme Rakuten sur laquelle le revendeur est également présent. Les tarifs pratiqués sont les mêmes qu'Apple, auxquels il faut retrancher 15 € grâce au code promo "RAKUTEN15". Ensuite, Rakuten permet de récupérer d'importants bons d'achat, correspondant au minimum à 10% du total de la commande et qui sur certaines références vont bien plus haut.Sur l'Apple Watch Series 3 de 42 mm noire, à 219 € , il est par exemple possible de récupérer un bon d'achat de 54,75 € (25%). Sur l'Apple Watch SE de 44 mm noire avec bracelet sport Nike, à 329 € , le bon d'achat est de 82,25 € (-25%). Sur l'Apple Watch SE de 44 mm argentée, à 379 € , le bon d'achat est de 56,85 € (15%). Sur l'Apple Watch Series 6 de 44 mm bleue, à 459 € , le bon d'achat est de 114,75 € (-25%). Et sur l'Apple Watch Series 6 de 44 mm argentée avec bracelet Nike, à 459 € , le bon d'achat est également de 114,75 € (-25%).Vous pouvez retrouver l'intégralité de la sélection d'Apple Watch vendue par Boulanger sur cette page . N'oubliez pas d'appliquer le code "RAKUTEN15" pour une remise immédiate de 15 € ! Cette offre sera valable jusqu'à ce vendredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.