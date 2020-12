Des bons d'achats reversés sur les MacBook Air et Pro avec puce M1

Les différents modèles de MacBook Air et de MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont en promo ce mercredi chez Boulanger, ou plus spécifiquement sur la plateforme Rakuten sur laquelle Boulanger est revendeur. Boulanger vend les nouveaux portables d'Apple au même tarif que l'Apple Store , mais il y a aujourd'hui la possibilité de récupérer des bons d'achat d'un minimum de 9% ou 10% du montant de la commande. Le montant peut être supérieur selon votre niveau de fidélité au site.Le MacBook Air avec 256 Go ( argent or ) permet de récupérer 131,45 € (12%), et le modèle avec 512 Go ( argent or ) permet de récupérer 144,95 € (10%). Du côté du MacBook Pro, le modèle avec 256 Go ( argent gris sidéral ) permet de récupérer 147,45 € (10%) et le modèle avec 512 Go ( argent gris sidéral ) permet de récupérer 158,95 € (9%).Vous pouvez opter pour une livraison à domicile ou un retrait en magasin sous deux heures si une boutique dispose de stock à côté de chez vous. Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.