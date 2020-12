45 € de remise sur un iPad Air 4 avec 256 Go

L'iPad Air 4 bénéficie de très peu d'offres promotionnelles depuis sa sortie en octobre et les bonnes ventes des tablettes d'Apple ne l'incitent pas à lancer des remises très importantes. Amazon vient toutefois de mettre en place un petit rabais sur un modèle populaire : l'iPad Air 4 Wi-Fi de 256 Go argenté, qui est actuellement affiché à 794,61 € au lieu de 839 € chez Apple . Toutes les autres références sont au même prix que sur l'Apple Store.Pour compléter cette remise, vous pouvez également obtenir l'Apple Pencil 2 à 114,90 € au lieu de 135 € et le Smart Keyboard adapté à 179,90 € au lieu de 199 €. Si vous souhaitez monter en gamme, notez qu'il y a de multiples offres sur les iPad Pro en ce moment : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix