Black Friday : les produits Netatmo HomeKit en promo

C'est le Black Friday avant l'heure sur les produits connectés de Netatmo chez Amazon ! La station météo intérieure et extérieure compatible HomeKit est à 114,99 € au lieu de 169 € habituellement, sans oublier le pluviomètre à 52,49 € au lieu de 68,77 € et l'anémomètre à 69,30 € au lieu de 99,99 €. La caméra de surveillance intérieure, elle aussi compatible HomeKit, est à 139,99 € au lieu de 199 € habituellement et la sirène intérieure est à 59,99 € au lieu de 79,99 €. La caméra extérieure, elle, est à 199,99 € au lieu de 299,99 €. Le thermostat connecté HomeKit est à 119,99 € au lieu de 179 €, et la tête thermostatique est à 57,99 € au lieu de 79,99 €.Pour certaines de ces offres, Amazon précise qu'elles seront valables aujourd'hui et demain, date officielle du Black Friday en France. Il n'est bien sûr pas impossible que certaines promos prennent fin prématurément en cas d'épuisement des stocks.