HomeKit : les kits d'éclairage de Philips Hue en promo

De nombreux kits d'éclairage Philips Hue, compatibles avec HomeKit d'Apple, sont en promotion aujourd'hui chez Amazon avec quelques heures d'avance sur le Black Friday. Il y a de très nombreuses options : le kit de démarrage avec deux ampoules couleur et pont de connexion est à 84,99 € au lieu de 149,99 €, le pack avec deux ampoules blanches et un bouton télécommande est à 69,99 € au lieu de 119,98 €, le pack de trois ampoules blanches est à 36,99 € au lieu de 49,98 €...Les packs sont nombreux, avec des spots GU10, des ampoules au format E14, des bandes lightstrip et même des produits connectés Echo d'Amazon. Vous pouvez retrouver la sélection complète sur cette page