40 € de remise sur un iPad Air 4 de 64 Go cellulaire

Mise à jour 18:28 :

Le modèle rose est également descendu à 764,97 €.

Après un modèle Wi-Fi de 256 Go hier, c'est au tour d'un iPad Air 4 cellulaire de 64 Go d'être en promo chez Amazon , toujours en coloris argenté : la tablette est actuellement affichée à 768,21 € au lieu de 809 € sur l'Apple Store . C'est actuellement le seul modèle de toute la gamme à bénéficier d'une remise. Elle est modeste, mais toujours bonne à prendre !Amazon propose d'autres rabais intéressants pour accompagner l'iPad Air 4 : vous pouvez obtenir l'Apple Pencil 2 à 114,90 € au lieu de 135 € et le Smart Keyboard adapté à 179,90 € au lieu de 199 €.