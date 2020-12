Black Friday : un iPad Pro 4 de 256 Go à 879 € (-13%)

Mise à jour 8:11 :

Vous pouvez également retrouver un modèle de 256 Go cellulaire argenté à 999,99 € au lieu de 1 179 €.

C'est avec une très belle offre sur l'iPad Pro 4 de 11" doté d'une capacité de 256 Go qu' Amazon attaque le Black Friday : la tablette, dans son coloris gris sidéral, est affichée à 879,99 € au lieu de 1 009 € sur l'Apple Store , soit 13% de remise ! Cela permet d'obtenir ce modèle pour une vingtaine d'euros de moins que celui avec 128 Go seulement. Attention, les stocks sont limités et Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.Amazon ne s'arrête pas là, puisque vous pouvez également obtenir l'Apple Pencil 2 à 114,90 € au lieu de 135 € et le Smart Keyboard à 179,90 € au lieu de 199 € ! D'autres modèles d'iPad Pro équipés de plus de stockage sont également en promotion aujourd'hui : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix