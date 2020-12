Black Friday : le MacBook Pro 13'' Intel à 1 799 € (-15%)

Voilà deux mois qu'on ne l'avait plus vu à ce prix-là : le MacBook Pro avec quatre ports Thunderbolt, un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage est actuellement affiché à 1 799,99 € chez Amazon ( argent gris sidéral ). C'est une remise de 15,5% par rapport au tarif officiel qui est de 2 129 € sur l'Apple Store , et c'est une dizaine d'euros de mieux que sur le Refurb Store où la même machine est disponible en version reconditionnée à 1 809 €. Bien sûr, il s'agit bien chez Amazon de modèles neufs.Les MacBook Pro 13,3" avec processeur Intel se font dépasser par les modèles avec puce Apple M1 en terme de puissance brute, mais ils conservent quelques avantages comme la prise en charge de Windows, des eGPU ou tout simplement de quatre ports Thunderbolt au lieu de deux. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.