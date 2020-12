Black Friday : un iPad 7 cellulaire de 32 Go à 329,99 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 12:13 :

Les stocks sont épuisés.

L'iPad 7 doté d'une connectivité cellulaire avec 32 Go de stockage, coloris argenté, est en promo chez Darty dans le cadre du Black Friday où il est proposé 329,99 € . C'est 200 € de moins que l'iPad 8 équivalent ! La seule différence technique concerne le processeur : l'iPad 7 intègre la puce Apple A10 et non la puce Apple A12 comme sur l'iPad 8.Si vous êtes à la recherche d'un prix plancher pour un modèle d'iPad cellulaire, voilà l'occasion parfaite ! Attention, les stocks sont limités et Darty ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.