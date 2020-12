Black Friday : 40 € de remise sur tous les iPhone SE

C'est le Black Friday et l'iPhone SE de 2020 est en promo ! Tous les modèles bénéficient d'une remise de 40 € chez différents revendeurs. L'iPhone SE de 64 Go est ainsi disponible à 449 € au lieu de 489 € en noir ( Amazon Boulanger ), blanc ( Darty ) et rouge ( Amazon Boulanger ), l'iPhone SE de 128 Go est à 499 € au lieu de 539 € en noir ( Amazon Fnac ), blanc ( Amazon Fnac ) et rouge ( Amazon Fnac ), et l'iPhone SE de 256 Go est à 619 € au lieu de 659 € en noir ( Amazon Fnac ), blanc ( Amazon Fnac ) et rouge ( Darty Fnac ).Les stocks peuvent varier selon les revendeurs. Dans le cadre du Black Friday qui tend à durer plusieurs jours, on imagine que ces offres resteront en ligne tout le week-end mais sans certitude et tout dépendra des quantités disponibles.