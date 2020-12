Des Apple Watch Series 5 cellulaires dès 379 €

Trois modèles d'Apple Watch Series 5 cellulaires avec bracelet Nike+ bénéficient d'une intéressante promo chez Boulanger : un modèle de 40 mm noir est à 379 € , un modèle de 40 mm argenté est à 379 € , et un modèle de 44 mm argenté est à 399 € . C'est un peu plus cher que les Apple Watch SE équivalentes qui sont respectivement à 349 € et 379 € chez Apple , mais ces modèles conservent quelques avantages comme l'écran toujours allumé et l'électrocardiogramme.Notez qu'une autre offre sur les Apple Watch Series 5 cellulaires expirera ce soir à minuit chez Amazon avec des tarifs légèrement plus élevés mais un plus grand choix et un second bracelet offert (lire :).