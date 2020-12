Les MacBook Air avec Core i5 dès 899 € sur le Refurb

Voilà quelques temps qu'on n'avait plus vu la famille au grand complet : les derniers modèles de MacBook Air équipés de processeurs Intel sont disponible à prix réduit sur le Refurb Store ! On retrouve la bonne affaire du moment : le fameux modèle sur mesure doté de 256 Go de stockage et d'un processeur Core i5 quadricoeur, à 899 € ( argent or ). Les modèles standard avec Core i3 bicoeur et 256 Go sont à 909 € ( argent or ) et les modèles avec Core i5 quadricoeur et 512 Go sont à 1 099 € ( argent or ). D'autres configurations plus musclées sont également disponibles.Si vous pouvez vous contenter de 256 Go de stockage, c'est bien évidemment sur le modèle le moins cher que vous devez vous rabattre : il est plus puissant que le Core i3 bicoeur et pourtant 10 € moins cher alors que l'option pour obtenir le Core i5 quadricoeur était autrefois facturée 50 €. Cette bizarrerie tarifaire n'a toujours pas été corrigée par Apple et il faut donc en profiter, à condition de tomber sur du stock de disponible : ces modèles ne sont pas proposés tous les jours et les quantités limitées partent vite.