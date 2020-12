Macs M1 : du stock chez les revendeurs

La situation des stocks continue d'être extrêmement tendue du côté des derniers ordinateurs d'Apple équipés de la fameuse puce Apple M1. La pénurie touche principalement le MacBook Air avec des livraisons qui ne sont pas attendues avant le 8 janvier pour une commande passée aujourd'hui sur l'Apple Store , mais elle n'épargne pas le MacBook Pro et le Mac mini avec des livraisons annoncées au 23 décembre au plus tôt.L'heure n'est malheureusement pas aux offres promotionnelles. Si vous avez besoin de vous équiper rapidement et ne pouvez pas attendre, c'est vers les revendeurs que vous devez vous diriger et certains disposent d'un peu de stock avec disponibilité immédiate ou presque. Pour le MacBook Air, vous pouvez vous tourner vers Amazon qui dispose d'exemplaires livrables sous quatre jours. Tous les autres revendeurs annoncent plusieurs semaines d'attente.La situation est un peu plus favorable pour le MacBook Pro avec du stock chez Amazon mais également à la Fnac , chez Darty CDiscount ou encore LDLC et Top Achat . Vous pouvez aussi retrouver le Mac mini sans attente chez Amazon et à la Fnac , mais uniquement dans la configuration avec 512 Go de stockage.