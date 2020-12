La carte Fnac offerte pour l'achat d'un Mac ou iPad

La Fnac a lancé une petite offre promotionnelle à l'approche de Noël : vous pouvez obtenir la carte Fnac+ gratuitement pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad. Cette carte, qui permet d'obtenir un certain nombre d'avantages comme les livraisons express gratuites, les remises réservées aux adhérents et les week-ends adhérents qui permettent de récupérer des bons d'achat, coûte normalement 9,99 € la première année (14,99 € ensuite). L'offre n'est donc pas réellement un argument de vente, juste un petit bonus à ne pas oublier si vous aviez prévu de vous équiper.Le véritable argument de vente n'est pas non plus le tarif, en tout cas en ce qui concerne de nombreux produits qui sont vendus au même prix que sur l'Apple Store , mais tout simplement la disponibilité des produits. La situation des stocks est en effet très tendue en ce moment, avec de nombreux modèles de Mac et d'iPad présentant plusieurs semaines d'attente chez Apple alors que la Fnac a parfois de la disponibilité immédiate. Vous pouvez retrouver la liste des produits concernés, qui inclut bien des Macs avec la puce Apple M1, sur cette page . L'offre sera valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 20 décembre inclus.