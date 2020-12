40 € de remise sur l'iPad 10,2 pouces de 128 Go

Mise à jour 15:40 :

Amazon affiche désormais son message générique "Habituellement expédié sous 1 à 2 mois.", signe qu'il n'y a plus de stocks pour le moment. Il est possible que l'iPad revienne en stock avant Noël, mais ce n'est donc pas garanti. Les modèles avec 32 Go de stockage, eux, sont bien en stock à 389 €.

C'est le seul modèle d'iPad 10,2 pouces à bénéficier d'une remise en ce moment : avec 128 Go de stockage et un coloris gris sidéral, il est à 449 € chez Amazon alors qu'il coûte normalement 489 € chez Apple . Amazon promet également une livraison avant Noël, alors qu'Apple annonce une livraison entre le 12 et le 19 janvier...Si vous aviez prévu d'offrir ou de vous offrir un iPad 10,2 pouces avec 128 Go de stockage pour Noël, voilà donc une offre idéale. Attention, on ne connaît ni sa durée ni l'état des stocks.