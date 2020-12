L'enceinte connectée Megaboom à 74,90 €

Initialement vendue 299 € puis rapidement descendue aux alentours de 150 €, l'enceinte sans fil étanche UE Megaboom est actuellement bradée à 74,90 € chez Amazon . Plus gros et plus puissant que l'enceinte UE Boom classique (d'ailleurs vendu plus cher ), ce modèle se connecte à l'iPhone en Bluetooth et affiche une autonomie d'une vingtaine d'heures.La livraison est gratuite et Amazon promet qu'elle arrivera largement avant Noël. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée, et l'état des stocks est inconnu.