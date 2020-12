15% de remise sur les MacBook Pro 16 pouces

Il est aujourd'hui possible de bénéficier d'une remise de 15% sur l'achat d'un MacBook Pro 16" ! Le modèle d'entrée de gamme, avec un Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est à 2 299 € chez Amazon dans son coloris gris sidéral — le modèle argenté est à 2 339,90 € chez Rue du Commerce. Ce modèle coûte normalement 2 699 € sur l'Apple Store ! Même chose pour le modèle haut de gamme, avec un Core i9 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, à 2 819,99 € ( argent gris sidéral ) chez Rue du Commerce au lieu de 3 199 € chez Apple.Ces tarifs correspondent, à 99 centimes près dans le cas de Rue du Commerce, à ceux du Refurb Store sur lequel ces machines ne sont pas présentes aujourd'hui. Cela permet en tout cas de se payer du neuf au prix du reconditionné. Notez que si Amazon ni Rue du Commerce n'ont précisé combien de temps leurs offres seraient disponibles.