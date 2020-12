Des MacBook Air à 679 € sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:32 :

Les stocks sont déjà épuisés.

Rarement le prix d'un Mac portable n'a été aussi abordable sur le Refurb Store : le MacBook Air de 2018 y est proposé ce matin avec des tarifs qui débutent à 679 € pour 128 Go de stockage ou 739 € pour 256 Go. Des modèles de 2020 sont également présents à partir de 899 € Si vous avez un tout petit budget pour l'achat de votre MacBook Air, vous n'aurez pas mieux avec la garantie d'Apple. Attention toutefois, les modèles de 2018 sont toujours équipés du clavier à mécanisme papillon, moins confortable et fiable que le mécanisme à ciseaux des modèles de 2020. Les modèles de 2020 débutent également avec 256 Go de stockage et non 128 Go, qui peuvent être rapidement limités.