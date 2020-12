Un chargeur GaN d'Aukey pour iPhone, iPad et MacBook à 27,99 € (-44%)

Mise à jour 19:36 :

Le prix est monté à 54,99 € mais la remise de 44% est toujours valable : le total passe à 30,79 €.

Le très bon chargeur GaN d'Aukey avec une double connectique USB-C et USB-A et une puissance de 65 W bénéficie d'une très belle promo chez Amazon aujourd'hui avec une remise immédiate de 44% grâce au coupon "2THCEXN7". Il passe ainsi de 49,99 € à 27,99 € . Il permet de recharger à pleine vitesse un iPhone, un iPad et même un MacBook Air ou un MacBook Pro 13,3".La technologie GaN, que l'on attend toujours chez Apple , permet de créer des chargeurs bien plus compacts sans compromis sur la puissance, et la fabrication de ces modèles est moins chère. Attention, la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée.