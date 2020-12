L'iPad 8 en stock et en promo à 359 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:03 :

Le prix du modèle argenté est déjà revenu à la normale. Celui du modèle doré est inchangé pour le moment.

Mise à jour 12:35 :

Le modèle doré n'est plus disponible.

Très rarement en promotion ces derniers temps, l'iPad 8 bénéficie d'un coup de pouce de 30 € chez Amazon aujourd'hui avec les modèles Wi-Fi de 32 Go à 359 € dans leurs coloris argent et or . L'iPad 8 est normalement vendu à partir de 389 € sur l'Apple Store Cette petite remise est toujours bonne à prendre, et les délais sont également intéressants : Amazon promet une livraison du jour au lendemain (il est même encore possible de recevoir le colis avant Noël à condition de commander très rapidement) alors qu'Apple affiche actuellement des délais d'un mois ! Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.