Un iPad mini 5 de 256 Go à 499 € (-20%)

L'iPad mini 5 Wi-Fi avec 256 Go de stockage, coloris argenté, est en promotion chez Boulanger où il vient de tomber à 499 € , soit 20% de remise par rapport au tarif officiel de 629 € sur l'Apple Store . Cela permet donc d'obtenir ce modèle très capacitaire pour 40 € de plus que le modèle n'intégrant que 64 Go, au lieu de 170 € de supplément habituellement.Les promos sur l'iPad mini sont rares mais ce modèle spécifique est étonnamment affiché à ce tarif de manière régulière chez les revendeurs depuis le mois dernier, toujours dans le coloris argenté. La durée de l'offre n'est pas précisée.