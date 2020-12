L'iPhone SE de 128 Go en promo à 499 €

Un temps indisponible, l'iPhone SE de 128 Go est de retour en stock et en promo chez Amazon , avec un tarif de 499 € ( blanc noir ) au lieu de 539 € chez Apple . Le coloris rouge n'est pas concerné. Les modèles de 64 Go sont également disponibles, mais sans promo : pour 10 € de différence, mieux vaut opter pour les modèles deux fois plus capacitaires.Comme à son habitude, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. L'état des stocks, assez variable ces derniers temps, n'est également pas précisé.