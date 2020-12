Refurb : des MacBook Air Core i5 à 899 €

Les MacBook Air de 2020 sont de retour en promo sur le Refurb Store . On retrouve la bizarrerie tarifaire en place depuis la sortie des modèles M1 le mois dernier : les modèles équipés d'un processeur Core i5 quadricoeurs sont 10 € moins chers que les modèles avec un Core i3 bicoeur, alors qu'ils étaient initialement vendus 50 € de plus. Vous pouvez ainsi les obtenir à 899 € ( argent gris sidéral ), contre 909 € pour les modèles d'entrée de gamme ( argent or ). Pour passer à 512 Go de stockage, comptez 1 099 € ( argent or ).Ces modèles avec processeurs Intel sont moins puissants que leurs équivalents équipés de la puce Apple M1, mais ils sont également plus abordables et gardent quelques avantages comme la prise en charge des eGPU et surtout de Boot Camp si vous comptez installer Windows. Attention, comme toujours avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple, notez bien que les stocks sont très limités.