iPhone 12 : promo sur les accessoires chez Boulanger

Les offres promotionnelles sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont encore pratiquement inexistantes (à part quelques remises très symboliques que vous pouvez retrouver sur notre comparateur de prix ), les stocks de certains modèles n'étant d'ailleurs toujours pas revenus à la normale après les fêtes de fin d'année qui ont été chargées. Si vous avez prévu d'acheter un iPhone 12 en ce tout début d'année, ce sera donc au prix ou presque. Si vous comptez acheter un ou plusieurs accessoires, sachez donc que Boulanger a mis en place une offre vous permettant d'obtenir un rabais de 15% sur les accessoires pour votre iPhone 12 grâce au code promo "APPLE15".Cette offre n'est valable qu'en cas d'achat simultané de l'iPhone et des accessoires. Elle est valable sur les étuis, coques, protège-écrans, connectiques, chargeurs, batteries externes, supports et perches, et inclut les accessoires conçus directement par Apple. Vous pouvez retrouver tous les produits concernés sur cette page . Boulanger ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.