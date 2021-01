Un MacBook Pro 13'' 4 ports à 1 691,10 € (-21%)

C'est l'offre promotionnelle la plus importante jamais enregistrée sur ce modèle : le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, équipé d'un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de SSD, vient de tomber à 1 691,10 € chez Amazon dans son coloris argenté. Cela représente une remise immédiate de 21% par rapport au tarif officiel qui est de 2 129 € sur l'Apple Store ! C'est largement mieux que sur le Refurb Store où la même machine est à 1 809 € en version reconditionnée.Le modèle gris sidéral est quant à lui à 1 799 € , soit 16% de rabais. Si vous préférez opter pour 1 To de stockage, la version haut de gamme est à 1 999 € au lieu de 2 379 €, soit là aussi 16% d'économies. Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.