Jusqu'à -150 € sur les iPhone 12 chez SFR

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

C'est le dernier jour pour l'offre promotionnelle de RED de SFR sur les différents modèles d'iPhone 12 et 12 Pro : jusqu'à ce lundi soir à minuit, vous avez la possibilité d'économiser 130 € à 150 € selon le modèle choisi. Cette économie s'obtient en cumulant deux offres : une remise immédiate allant de 30 € et 50 €, et une offre de remboursement de 100 € (sur facture) à partir de quatre mois après l'achat. Attention, tous les coloris/capacités ne sont pas disponibles.Pour aller avec votre iPhone 12, SFR propose par exemple un forfait avec 80 Go de données à 15 € par mois. Si vous optez pour ce forfait, le remboursement sera donc de 15 € par mois à partir du quatrième mois : bien que cette offre soit sans engagement, vous devez donc prévoir de rester chez SFR pendant un an pour profiter de la remise à son maximum. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'offre sur cette page