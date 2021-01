Les Macs M1 en stock chez les revendeurs

La période des fêtes est terminée mais ce n'est pas pour autant que les stocks sont revenus à la normale sur l'Apple Store pour les derniers Macs équipés de la puce Apple M1 : il y a aujourd'hui deux à trois semaines d'attente pour un MacBook Air, une semaine pour un MacBook Pro et deux semaines pour un Mac mini. La situation n'est pas tellement plus glorieuse chez la plupart des revendeurs.Si vous avez besoin (ou envie) de recevoir votre Mac rapidement, sachez qu'Amazon vient d'entrer du stock sur la quasi totalité des modèles : vous pouvez retrouver le MacBook Air le MacBook Pro et le Mac mini en disponibilité immédiate, avec seulement deux jours d'attente pour la livraison.Si vous comptiez bénéficier d'un rabais pour l'achat de votre Mac, il faudra donc encore attendre ; vous pouvez d'ailleurs créer vos alertes sur notre comparateur de prix pour recevoir un e-mail en cas de baisse de prix sur le ou les modèles de votre choix. Notre comparateur peut également vous permettre de dénicher du stock chez un autre revendeur qu'Amazon, mais les modèles disponibles sans délai sont malheureusement rares.