Un MacBook Pro 16 pouces à 2 279,99 € (-16%)

Beaucoup attendent l'arrivée du MacBook Pro 16" Apple Silicon espérée pour cette année, mais d'autres ne peuvent patienter et ont besoin de renouveler leur matériel maintenant. Si tel est votre cas, sachez qu' Amazon a mis en place une belle offre sur le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme : dans son coloris gris sidéral, il est actuellement en stock et affiché à 2 279,99 € au lieu de 2 699 € chez Apple . L'engin embarque un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.Ce tarif est légèrement inférieur à celui du Refurb Store , où la même machine en version reconditionnée est affichée à 2 289 € lorsqu'elle est disponible. Si vous comptez opter pour un modèle argenté, la promo sera moins importante avec un tarif de 2 374,99 € . Comme toujours, Amazon ne précise ni l'état de ses stocks, ni la durée de cette offre.