Refurb : les MacBook Air Core i5 à 899 € de retour

Après quelques jours d'attente, les MacBook Air sont de retour sur le Refurb Store ce jeudi avec les fameux modèles équipés d'un processeur Core i5 quadricoeur qui sont 10 € moins chers que les modèles avec le Core i3 bicoeur qui étaient initialement vendus 50 € de plus. Vous pouvez ainsi les obtenir à 899 € ( argent or ), contre 909 € pour les modèles d'entrée de gamme ( argent or ). Pour passer à 512 Go de stockage, comptez 1 099 € ( argent or ).Comme pour les précédentes apparitions de ces modèles, notez que les stocks sont très limités et que les unités disponibles partent très vite, en quelques heures tout au plus.