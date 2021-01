Les Apple TV disponibles à -15% sur le Refurb Store

Rarement présents, les différents modèles d'Apple TV sont disponibles ce week-end sur le Refurb Store . Vous pouvez retrouver l'Apple TV classique à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go à 169 € au lieu de 199 € et l'Apple TV 4K de 64 Go à 189 € au lieu de 219 €.Il reste conseillé d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles , qui devraient sortir dans le courant de cette année, mais si vous comptez vous équiper maintenant, c'est la meilleure offre possible. Comme toujours avec l'Apple TV sur le Refurb Store, les stocks sont très limités et vous devrez être réactif si vous comptez en profiter.