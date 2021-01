Macs M1 : du stock et une promo

Les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés de la fameuse puce Apple M1 sont en stock avec livraison en quelques jours chez Amazon ( MacBook Air Mac mini ) ainsi qu'à la Fnac ( MacBook Air Mac mini ) ce week-end. Passer par les revendeurs officiels est une bonne solution si vous comptez obtenir votre ordinateur rapidement, alors que certains modèles affichent toujours jusqu'à trois semaines d'attente sur l'Apple Store Et ce week-end, un petit bonus vous est proposé à la Fnac : vous avez la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € d'achat, soit un minimum de 110 € pour un MacBook Air, de 140 € pour un MacBook Pro et de 70 € pour un Mac mini. L'offre nécessite la carte Fnac ( 9,99 € ), qui est donc immédiatement rentabilisée. Pour profiter de l'offre, qui sera valable jusqu'à ce lundi 11 janvier à 13h, il faut rentrer le code promo "FNAC10" au moment de la commande.Ces trois nouvelles gammes d'ordinateurs sont sorties il y a maintenant deux mois mais Apple semble avoir toujours autant de mal à suivre la demande, avec des délais élevés sur sa boutique en ligne et une absence totale de remises immédiates chez les revendeurs. Les rabais finiront bien par arriver — vous pouvez à ce sujet créer des alertes sur notre comparateur de prix pour ne pas les rater — mais l'offre promotionnelle de la Fnac est toujours bonne à prendre si vous ne comptez pas attendre.