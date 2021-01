Des iPad mini 5 à 389 € sur le Refurb Store

Cela faisait des mois qu'on ne les avait plus vus : les iPad mini 5 sont de retour sur le Refurb Store ! On peut retrouver deux modèles ce mercredi matin, avec connexion Wi-Fi et 64 Go de stockage, à 389 €, en coloris gris sidéral ou or . Ces modèles coûtent normalement 459 € sur l'Apple Store Une mise à jour de l'iPad mini est attendue pour cette année, peut-être dès le printemps ; il est donc plutôt conseillé d'attendre si votre achat n'est pas pressé. Mais si vous devez vous équiper maintenant, l'offre du Refurb Store est la meilleure que vous pourrez trouver. Attention, les stocks sont très limités.