Les Macs M1 en disponibilité immédiate

Les semaines filent et les délais des Macs équipés de la puce Apple M1 ne reviennent toujours pas un niveau normal sur l'Apple Store , certaines configurations nécessitant encore jusqu'à trois semaines d'attente. Alors si vous voulez vous équiper sans attendre, c'est du côté des revendeurs que vous devrez vous tourner. Et ça tombe bien, Amazon a entré du stock sur toutes les configurations standard, quels que soit les coloris ou les capacités de stockage. Vous avez ainsi de la disponibilité immédiate sur le MacBook Air le MacBook Pro et le Mac mini . Comptez seulement deux jours pour la livraison.Les derniers modèles de MacBook Air, de MacBook Pro et de Mac mini équipés de la puce Apple M1 rencontrent visiblement un grand succès avec une conséquence logique : Apple n'a pas besoin de la moindre offre promotionnelle pour écouler des stocks qu'elle a déjà du mal à remplumer. Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, il faudra donc encore attendre. Si vous avez du temps devant vous, vous pouvez créer une alerte sur notre comparateur de prix pour recevoir un e-mail dès qu'il y aura une baisse de tarif chez un revendeur.