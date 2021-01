Un MacBook Pro 4 ports à 1 691,10 € (-21%)

Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, équipé d'un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, coloris argenté, est actuellement affiché à 1 691,10 € chez Amazon . C'est une remise de 21% par rapport au tarif officiel de 2 129 € sur l'Apple Store ! Le modèle gris sidéral, lui, est à 1 799 € (-16%).Les MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt ont perdu de leur intérêt suite à la présentation des premiers modèles équipés de la puce Apple M1, mais ils conservent quelques avantages comme la prise en charge de Windows, des eGPU ou tout simplement de quatre ports Thunderbolt au lieu de deux. Notez que la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée.