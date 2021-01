Des iPhone SE de 2020 en promo chez Amazon

Quelques modèles d'iPhone SE bénéficient de petits rabais chez Amazon en cette fin de semaine. Du côté des modèles avec 64 Go de stockage, vous pouvez retrouver le coloris noir à 449 € au lieu de 489 €. Pour 128 Go, le modèle noir est à 489 € et le modèle blanc à 499 € au lieu de 539 €. Les rabais sur les modèles de 256 Go sont beaucoup plus modestes, avec le coloris blanc à 639,50 € et le coloris noir à 649 € au lieu de 659 € sur l'Apple Store Comme à son habitude, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les références en promotion aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez créer vos alertes de prix personnalisées sur notre comparateur de prix afin de recevoir un e-mail dès que le modèle de vos rêves sera en promotion.